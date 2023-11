Formazioni ufficiali Fiorentina-Bologna, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Bologna, match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. Le due squadre vanno a caccia di punti preziosi per dar seguito ad un ottimo inizio di stagione e continuare a sognare l’Europa. La viola deve reagire dopo due sconfitte di fila, mentre Zirkzee e compagni vanno a caccia dell’undicesimo risultato utile consecutivo in campionato. Appuntamento alle ore 15.00 di domenica 12 novembre, ecco le scelte dei due tecnici, Italiano e Thiago Motta.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-BOLOGNA

FIORENTINA: Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Nzola.

BOLOGNA:Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.