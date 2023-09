Formazioni ufficiali Fiorentina-Atalanta, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta, match valevole per la quarta giornata della Serie A 2023/2024. I viola ospitano i nerazzurri in una sfida che mette di fronte due squadre vogliose di risalire la classifica. Dopo la vittoria all’esordio, i toscani hanno raccolto un solo punto in due partite mentre gli orobici hanno un record di due vittorie e una sconfitta. Il tutto a pochi giorni dall’esordio in Europa: di seguito le scelte di Italiano e Gasperini.

FIORENTINA-ATALANTA: I TELECRONISTI DI DAZN

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FIORENTINA-ATALANTA

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

All. Italiano.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere; Lookman.

All. Gasperini.