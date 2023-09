Formazioni ufficiali Empoli-Inter, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Empoli-Inter, sfida valida per la quinta giornata di Serie A 2023/2024. Nel lunch match del Castellani, i nerazzurri cercano la quinta vittoria di fila in campionato per consolidare il primo posto e allungare sulle inseguitrici. L’Empoli, fresco di cambio in panchina con Andreazzoli che ha rilevato Zanetti, insegue invece i primi punti e il primo gol della stagione. Il fischio d’inizio è fissato alle 12:30 di domenica 24 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI EMPOLI-INTER

EMPOLI: In attesa

INTER: In attesa