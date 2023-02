Formazioni ufficiali Cremonese-Lecce, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Lecce, match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2022/2023. Appuntamento cruciale per la salvezza allo stadio Zini tra i lombardi e i salentini. Nessuna vittoria ancora per i padroni di casa, salentini che vogliono allontanarsi ulteriormente dalle zone calde. Si parte alle ore 15 di sabato 4 febbraio, ecco di seguito le scelte dei due tecnici, Ballardini e Baroni.