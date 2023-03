Formazioni ufficiali Cremonese-Fiorentina, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Fiorentina, sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. La squadra di Italiano insegue la terza vittoria consecutiva in campionato per risalire la classifica, ma con la testa anche al ritorno di Conference League contro il Sivasspor. I ragazzi di Ballardini vanno invece a caccia di punti salvezza visto che il tempo stringe e la vittoria dello Spezia non aiuta. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di domenica 12 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI CREMONESE-FIORENTINA

CREMONESE: Carnesecchi, Ferrari, Bianchetti, Vasquez, Sernicola, Pickel, Benassi, Valeri, Galdames, Tsadjout, Dessers

FIORENTINA: Sirigu, Dodo, Quarta, Milenkovic, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Barak, Saponara, Ikone, Cabral