Formazioni ufficiali Cagliari-Verona: Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Verona, match valido per la 30esima giornata di Serie A 2023/2024. In Sardegna va in scena un delicato scontro diretto tra due squadre in piena lotta per non retrocedere. Entrambe sembrano avere i mezzi per garantirsi un’altra stagione nella massima serie, ma c’è bisogno anche di punti e questa è una ghiotta occasione per ottenerne. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15.00 di lunedì 1 aprile: ecco le scelte dei due tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-VERONA

CAGLIARI: Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola; Luvumbo; Shomurodov, Lapadula.

VERONA: Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Serdar, Duda; Mitrovic, Folorunsho, Noslin, Bonazzoli.