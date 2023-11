Formazioni ufficiali Cagliari-Genoa: Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Genoa, match dell’undicesima giornata di Serie A 2023/2034. Fischio d’inizio alle 15:00 per uno scontro diretto salvezza. Entusiasmo alto per le due squadre che cercano punti importanti all’Unipol Domus. Ranieri e Gilardino vogliono continuità. Ecco le loro scelte di formazione per questa partita.

Le formazioni ufficiali

Cagliari: Scuffet, Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos, Augello, Jankto, Prati, Makoumbou, Mancosu, Luvumbo, Oristanio

Genoa: Martinez, De Winter, Dragusin, Vasquez, Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Martin, Malinovskyi, Gudmundsson