Formazioni ufficiali Bologna-Monza, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Bologna-Monza, sfida valida per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. L’obiettivo delle due squadre è quello di salvarsi il prima possibile, tuttavia sognare non costa nulla e allora perché porsi limiti? D’altronde il settimo posto non è così distante e conquistare tre punti oggi non farebbe altro che alimentare le speranze. Chi avrà la meglio? Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di domenica 12 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-MONZA

BOLOGNA: Skorupski, Cambiaso, Posch, Sosa, Lykogiannis, Schouten, Aebitscher, Dominguez, Orsolini, Ferguson, Kyriakopoulos

MONZA: Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Donati, Sensi, Rovella, Ciurria; Pessina, Caprari; Petagna