Formazioni ufficiali Bologna-Cremonese, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Bologna e Cremonese, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Thiago Motta con una squadra in emergenza soprattutto in avanti, dove è ancora fermo ai box Marko Arnautovic e ha avuto problemi anche Sansone. Barrow e Zirkzee sono gli unici disponibili. Ballardini prova la clamorosa impresa con la compagine grigiorossa, che potrebbe vedere l’esordio di Marco Benassi, arrivato in settimana dalla Fiorentina. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di lunedì 23 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-CREMONESE

BOLOGNA: Skorupski, Posch, Lucumi, Soumaoro, Lykogiannis, Moro, Ferguson, Dominguez, Orsolini, Barrow, Soriano

CREMONESE: Carnesecchi, Chiriches, Vazquez, Ferrari, Sernicola, Meite, Pickel, Castagnetti, Valeri, Okereke, Ciofani