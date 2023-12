Formazioni ufficiali Bologna-Atalanta, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Bologna-Atalanta, match valido per la diciassettesima giornata della Serie A 2023/2024. Al “Dall’Ara” va in scena uno scontro diretto per l’Europa, definizione che fino a qualche mese fa sarebbe stata impensabile. Il Bologna di Thiago Motta però continua a stupire e con una vittoria si confermerebbe al quarto posto in solitaria. Attenzione però all’Atalanta di Gasperini, che vuole provare il colpaccio per superare proprio i felsinei in classifica. Calcio d’inizio alle ore 15:00 per una sfida davvero da non perdere, ecco le scelte dei due allenatori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Bologna: Skorupski, Posch, Beukema, Lucumì, Calafiori, Freuler, Ferguson, Moro, Ndoye, Zirkzee, Saelemaekers

Atalanta: in attesa