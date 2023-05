Formazioni ufficiali Atalanta-Juventus, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus, match valido per la 34esima giornata della Serie A 2022/2023. Scontro diretto in chiave Champions tra le due formazioni: i padroni di casa occupano attualmente il settimo posto con 58 punti, a cinque punti di distanza dai bianconeri terzi in classifica. Appuntamento alle ore 12.30. Queste le scelte dei due tecnici, Gasperini e Allegri, per la sfida odierna.

FORMAZIONI UFFICIALI

Atalanta: Sportiello, Toloi, Djimsiti, Scalvini, Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta, Pasalic, Koopmeiners, Zapata

Juventus: Szczesny, Danilo, Rugani, Alex Sandro, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling, Di Maria, Milik