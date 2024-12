L’allenatore portoghese rischia l’esonero se non dovessero arrivare risultati immediati: la scelta del nuovo tecnico è chiara

Se da un lato la Lazio e l’Atalanta stanno stupendo con le loro prestazioni, non si può dire lo stesso per il Milan a quota 22 punti e attualmente in settima posizione. Rimangono a referto le vittorie contro il Real Madrid e quella nel derby ai danni dell’Inter, ma ciò che sembra mancare ai diavoli di Fonseca sono la continuità e la concentrazione.

Tra le big il Milan è quella che ha segnato meno (solo il Napoli ha fatto peggio), cosa che si è riflessa nei risultati poco convincenti con tutte le compagini del treno di testa: i rossoneri finora non hanno mai vinto uno scontro diretto. La piazza è fortemente divisa sull’operato del tecnico portoghese e lo scetticismo iniziale, dopo l’addio di Pioli, sembra essere ancora vivo nelle opinioni di chi voleva un Milan già tra le prime quattro.

Il sedicesimo posto in Champions League di certo non aiuta, tanto che nelle ultime ore si è fatto strada un nome di grido come possibile sostituto del tecnico ex Roma. Le tre vittorie consecutive nella competizione continentale non compensano il percorso altalenante che il Milan sta avendo in campionato, pertanto è necessaria una svolta per Fonseca.

Addio Fonseca, Pellegatti sicuro: “Allegri pronto a tornare”

Il percorso altalenante dei rossoneri è stato evidenziato anche da Carlo Pellegatti, il quale senza lasciare spazio a dubbi avrebbe già indicato il nome di un possibile sostituto. “Se dovesse cambiare qualcosa, Allegri sarebbe l’unico nome capace di rivoluzionare tutto – ha dichiarato il giornalista – conosce l’ambiente e sarebbe pronto a tornare, ma il Milan non sembra interessato”.

Queste le parole del cronista in un video su youtube, tuttavia è stato lui stesso ad ammettere che la questione esonero è al momento fuori discussione tra le sfere dirigenziali del club. Massimiliano Allegri è ancora alla ricerca di uno stimolo importante per ricominciare ad allenare e il Milan sarebbe un ottimo punto da cui ripartire.

Attualmente Fonseca è fuori dalla corsa per lo scudetto, però una sua permanenza nel caso non dovesse centrare l’obiettivo Champions risulta alquanto improbabile. In un modo o nell’altro il Milan deve qualificarsi, che la via passi dal campionato o dalla Champions stessa, poco conta. Anche i tifosi chiedono risposte concrete e qualcosa di più di una vittoria ogni due gare.