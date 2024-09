Fonseca si gioca la panchina, Inzaghi cerca la settima: Inter e Milan, c’è un derby caldissimo

Riecco il derby di Milano, mai così caldo quando siamo ancora a inizio stagione. Abbastanza, però, per far sì che Paulo Fonseca sia già all’ultima spiaggia per salvare la panchina, visto che la pesante sconfitta contro il Liverpool è stata decisamente mal digerita dall’ambiente, che ha fatto scattare la contestazione anche in considerazione di un avvio a rilento in campionato, con una vittoria in quattro partite e sei gol subiti. Un Milan che ci arriva male e sfiduciato, che nonostante una rosa profonda non trova in avanti le giuste dinamiche per rendersi pericoloso e alzare i ritmi, che fatica dietro e soprattutto non reagisce a livello psicologico: una situazione da raddrizzare e il tecnico portoghese spera di poter essere lui a mantenere le redini per risollevare la situazione, ma le voci raccontano di un cambio in panchina ormai alle porte: solo un exploit nella stracittadina della Madonnina può salvare Fonseca, mai digerito dall’ambiente ma ridotto a capo espiatorio di una serie di problemi che si trascinano da tempo.

Tutto questo, in casa Inter, non c’è. Ma non è tutto rose e fiori: lo 0-0 contro il Manchester City è sicuramente un risultato di enorme prestigio, ma è anche il secondo segno X di fila, dopo quello di Monza che ha fatto un po’ storcere il naso e ha messo in luce alcuni limiti legati al turnover. Questa squadra è a tratti ingiocabile, sì, ma con gli undici migliori. Oppure, quando la serata è di gala. E il derby è una serata di gala e ci saranno i titolarissimi, nonostante il caso legato a Lautaro che tale però non è. L’argentino sta vivendo una fase di appannamento e fa fatica col feeling col gol, gli è stato preferito Taremi a Etihad ma Inzaghi è stato chiaro, il capitano e bomber non può certo diventare un problema. Ci sarà allora lui, il capocannoniere dello scorso campionato, a guidare l’attacco nerazzurro in un derby, come detto, già caldissimo. Anche perché, l’Inter ha vinto gli ultimi sei derby e non è mai arrivata a sette di fila, così del resto come il Milan: c’è dunque un appuntamento con la storia da raggiungere o da evitare.