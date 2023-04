Folla oceanica di turisti e curiosi al murales di Maradona: “Scene preoccupanti, serve controllo” (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 17

Lo Scudetto di Osimhen e compagni non è ancora aritmetico, la festa non è ancora iniziata ma il pellegrinaggio di turisti e curiosi nei luoghi simboli di Napoli è già una realtà. Una realtà che a molti fa piacere, ma che a più di un residente fa storcere il naso. In questi giorni una folla “oceanica sta letteralmente invadendo il cosiddetto largo Maradona e via Emanuele De Deo ai Quartieri Spagnoli per raggiungere lo storico murale del primo scudetto del Napoli dedicato al Pibe de oro”, spiega il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto la segnalazione sulla situazione critica riscontrabile da chi passa in zona o vi risiede. “Quella che ormai – aggiunge- è diventata meta di un vero e proprio pellegrinaggio da parte di tifosi e appassionati di tutto il mondo è diventata una delle criticità maggiori in città per ciò che riguarda la sicurezza delle persone e l’ordine pubblico. Le scene riprese nel video che ho ricevuto da un residente sono incredibilmente preoccupanti. Serve un controllo serrato nell’intera area da parte delle forze dell’ordine per prevenire episodi criminali e problemi di sicurezza pubblica. Se questi sono i flussi che caratterizzeranno i prossimi fine settimana – conclude – sarebbe necessario trovare anche forme di regolamentazione degli accessi per garantire a tutti di vivere una bella emozione senza rischi”.