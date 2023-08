Fiorentina, visite mediche per Nzola e Christensen

La Fiorentina si rifà il look e oggi è stata giornata di visite mediche per i due nuovi acquisti, M’Bala Nzola e Oliver Christensen. L’attaccante, proveniente dallo Spezia per 13 milioni, conosce già Vincenzo Italiano, avendo giocato sotto la sua guida a Trapani e nel club ligure. Poi è stata la volta del portiere danese, acquistato dai viola dall’Hertha Berlino per cinque milioni più uno di bonus. Nella giornata odierna si è aggregato al gruppo il difensore colombiano Yerry Mina, mentre nei prossimi giorni è atteso anche l’attaccante italoargentino Lucas Beltran. Poi si penserà alle uscite. Sofyan Amrabat e il centrale Martinez Quarta potrebbero salutare in estate. Discorso diverso per Nico Gonzalez che la Fiorentina considera incedibile.