Fiorentina, ufficiale: Raffaele Palladino è il nuovo allenatore

Raffaele Palladino è il nuovo allenatore della Fiorentina. Ad annunciarlo è il club viola, a pochi giorni dal match con l’Atalanta, l’ultimo sulla panchina di Vincenzo Italiano. L’ormai ex allenatore del Monza ha allacciato i contatti con la Fiorentina nella scorsa settimana, quando è stato avvistato a Firenze. La trattativa è stata veloce e adesso la società di Rocco Commisso può operare sul mercato con le idee più chiare.

La Fiorentina è la seconda squadra della carriera da allenatore di Raffaele Palladino, che nel 2022 fu scelto da Adriano Galliani per guidare la prima squadra del Monza dopo l’incarico con la Primavera. Dopo l’undicesimo posto da subentrato nella passata stagione, Palladino ha chiuso l’annata in corso in dodicesima posizione. Adesso per lui ci sarà l’esordio in Europa con la Fiorentina impegnata in Conference League.

Palladino ha firmato un contratto di due anni sino al 2026: “Colgo l’occasione di ringraziare il presidente Rocco Commisso, ho avuto l’onore di parlargli al telefono poco fa – ha dichiarato Palladino che è intervenuto nel corso della conferenza di fine stagione della dirigenza viola – Mi ha colpito il suo grande entusiasmo, la sua grande passione e la sua umanità. Mi ha trasmesso davvero una grande energia, sono felice di averlo conosciuto. Ringrazio il direttore generale Ferrari ed il direttore sportivo Pradè che mi hanno voluto fortemente qui. In due minuti abbiamo trovato l’intesa e l’accordo su tutto. Sono felice di essere nell’ambiente Fiorentina, sono orgoglioso, motivato e carico perché rappresento un club molto glorioso e prestigioso. Sono arrivato in una società molto importante, darò tutto me stesso in questa società e cercherò di dare grande gioia ai tifosi”.

“Avevamo altri profili, ma in questo momento Palladino ha quello che ci serviva: fuoco e ambizione”. Lo ha dichiarato il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, nel corso di una conferenza stampa al Viola Park.“Ancora dobbiamo metabolizzare la sconfitta in Conference, e un po’ di energia, come quella che porta Palladino, ci serviva”, ha aggiunto Pradè.

Nel giorno in cui la Fiorentina ufficializza l’arrivo di Raffaele Palladino, il Monza saluta il suo ex tecnico. “AC Monza ringrazia con affetto e grande stima professionale Raffaele Palladino per i due meravigliosi anni di Serie A e gli augura ogni fortuna per il futuro”, si legge sul sito ufficiale del club brianzolo.