Fiorentina-Spezia 1-1, Semplici: “Pareggio meritato e risultato giusto, dormo sereno”

“Abbiamo strappato un punto ad un avversario di valore che se avesse vinto avrebbe fatto la storia. Sono soddisfatto, stiamo facendo un percorso, bisogna migliorare tanti aspetti ma alla fine penso che ci siamo meritati questo punto soprattutto per quanto fatto nel primo tempo. Peccato per l’episodio finale di Shomurodov, il pareggio era il risultato più giusto ma tre punti sarebbero stati importantissimi”. Queste le parole dell’allenatore dello Spezia, Leonardo Semplici, dopo il pareggio strappato in casa della Fiorentina, squadra della sua città peraltro: “Abbiamo fiducia in Cipot, giusto dargli spazio, abbiamo giovani che possano entrare a far parte di questa squadra, sta a me cercare di valorizzarli. Avevamo tanti assenti, oggi abbiamo dato fiducia ad alcuni elementi che l’hanno ripagata. Nzola è un valore aggiunto per questa squadra, quando c’è da fare la guerra sa esaltarsi”.

Sul clamoroso errore di Shomurodov: “Ho cercato di tirare su il morale a Shomurodov, ha chiesto scusa ai compagni, domenica scorsa aveva fatto gol, oggi no, l’ho rincuorato, il campionato è lungo, voglio che sia convinto delle sue qualità. Dormo sereno perché strappare un punto alla Fiorentina è un valore che si aggiunge agli altri punti fatti”.