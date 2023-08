Fiorentina, si prepara l’esordio in campionato: da valutare le condizioni di Ikonè e Barak

La Fiorentina riprenderà nella giornata di domani la preparazione in vista dell’esordio in Serie A contro il Genoa, di sabato. Ci sono ancora da valutare le condizioni di Ikonè e Barak, col primo che ha saltato l’ultimo test contro l’Ofi Creta per un problema ad un’anca, mentre il secondo ancora non ha svolto allenamento coi compagni, visto che è reduce da un’infezione virale patita a metà luglio scorso. Da verificare anche Nico Gonzalez, in ritardo di condizione fisica, e il neo acquisto Beltran, arrivato in Italia soltanto sabato scorso.

In chiave calciomercato: ufficializzata la cessione del portiere Cerofolini, Amrabat sempre inseguito dal Manchester United ma con ancora una evidente divergenza fra l’offerta del club inglese e la richiesta viola. I gigliati puntano nel frattempo a rafforzare la rosa con un difensore centrale, un centrocampista, e, se dovesse capitare anche con un altro esterno offensivo.