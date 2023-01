Fiorentina-Sassuolo, Dionisi: ” Partita complicata, dobbiamo credere in noi stessi”

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, alla vigilia del match contro la Fiorentina valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato ai canali ufficiali del club neroverde: “Sarà una partita complicata. C’è bisogno di recuperare le energie, contro la Sampdoria abbiamo speso tanto ed abbiamo accumulato negatività. In casa della formazione viola sarà difficile, affrontiamo una squadra forte, che ha bravi giocatori e che nella scorsa stagione è riuscita a qualificarsi per la Conference League. Dobbiamo essere responsabili di ciò che facciamo e, soprattutto, credere in noi stessi“.