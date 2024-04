Fiorentina-Sassuolo 5-1, Ballardini: “Serve un altro atteggiamento, giusta la contestazione dei tifosi”

Il tecnico del Sassuolo Davide Ballardini ha commentato, ai microfoni di Dazn, il pesante ko subito in casa della Fiorentina per 5-1: “Abbiamo fatto una brutta figura, so però che i ragazzi ci tengono molto e non riescono a esprimere quello che vorrebbero dare. Serve un altro atteggiamento e un’altra determinazione.La contestazione dei nostri tifosi? Hanno ragione. La maniera migliore per reagire è lottare su ogni pallone e dobbiamo farlo insieme, perché altrimenti non serve a nulla. Nelle ultime due partite siamo stati troppo passivi e questo non deve succedere. Dobbiamo fare la guerra in campo”.