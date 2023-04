Fiorentina-Sampdoria, Stankovic: “Cercheremo di fare il nostro meglio”

“Sarà un avversario tosto, una partita molto difficile. Ma si va a giocare, cercando di fare del nostro meglio”. Dejan Stankovic parla così in conferenza stampa alla vigilia del match tra la sua Sampdoria e la Fiorentina recente finalista in Copa Italia. “Abbiamo detto tante volte come affrontare le partite – prosegue il tecnico serbo -. C’è qualcuno che lo fa di suo, a qualcuno serve una spinta in più perché la situazione non è semplice, sotto tutti i punti di vista”. La matematica ancora non condanna la Sampdoria ma l’impresa resta proibitiva. “Qualche mese fa mi prendevano per pazzo quando dicevo che avremmo potuto salvarci – spiega Stankovic -, guardando indietro abbiamo lasciato 7-8 punti con cui adesso saremmo in piena lotta. Ma questo non ci deve scoraggiare. Voglio cercare di dare tutto me stesso e trasmettere la voglia di non mollare ai ragazzi. Si parla di fallimento sportivo? Fallimento è quando smetti di lottare, di incoraggiare il compagno, quando rinunci alla battaglia. Io voglio dare fiducia, è difficile ma abbiamo un obbligo e sappiamo qual è”.