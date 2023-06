Fiorentina, raduno il 12 luglio al Viola Park

La Fiorentina inaugura il Viola Park. La squadra viola si ritroverà il 12 luglio proprio nel nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli per dare il via alla nuova stagione. Dopo dieci anni di ritiro a Moena, in Trentino, stavolta i viola si alleneranno nella struttura tanto voluta da Rocco Commisso, che ha investito 115 milioni di euro. Nell’area da 25 metri quadri – che al termine dei lavori ospiterà anche le formazioni femminili e giovanili – c’è spazio per due stadi da 3000 posti (intitolato alla curva Fiesole) e da 1500 posti (intitolato a Davide Astori). Non saranno disponibili per il raduno del 12 luglio i nazionali Amrabat (accostato in queste ore al Milan), Nico Gonzalez, Kouame e Milenkovic, che beneficeranno di una settimana in più di vacanze per via degli impegni in nazionale. Il programma degli allenamenti e delle amichevoli verrà reso noto nei prossimi giorni.