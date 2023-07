Fiorentina, Parisi: “Stiamo lavorando molto, mi sto inserendo nel gruppo”

“Il mister è un martello ma dice le cose giuste per migliorarmi e per farmi crescere e per me è importante. Stiamo lavorando tanto e io cerco di mettere in pratica le idee che ci trasmette Italiano”. Queste le parole del nuovo acquisto della Fiorentina Parisi al termine dell’allenamento svolto questa mattina al centro sportivo Viola Park di Bagno a Ripoli. “Con tutti i miei compagni sto facendo amicizia, sono nuovo quindi mi devo adattare al gruppo e per me è una cosa molto importante. Siamo tutti bravi ragazzi, siamo uniti, si vede che lavoriamo sempre al 100% e penso che siamo sulla strada giusta. Il Viola Park? Mi sono innamorato di questo centro sportivo, c’è tutto per fare il calciatore, quindi cercherò di sfruttare tutti i mezzi possibili”.