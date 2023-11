Fiorentina, numeri da record per i ricavi operativi: il bilancio dei viola sorride, ecco la cifre

Record storico per i ricavi operativi della Fiorentina, come confermato da una nota ufficiale del club gigliato. “147,9 milioni di euro, con un incremento del 33% rispetto ai 111,1 milioni dell’anno precedente – si legge – L’aumento dei ricavi è stato determinato dall’incremento dei diritti televisivi della Serie A, delle sponsorizzazioni, della pubblicità e degli incassi di biglietteria, oltre che dai ricavi ottenuti dal Club per il raggiungimento delle finali della Conference League e della Coppa Italia”. Se a queste cifre si aggiungono quelle relative al mercato, il cosiddetto “player trading”, i ricavi complessivi sono pari a 159,6 milioni e sono in calo rispetto ai 233,2 milioni dell’anno precedente. Una diminuzione banalmente dovuta a minori plusvalenze della vendita dei giocatori. La Fiorentina si conferma squadra in ottima saluta economica, dal momento che il bilancio presenta un attivo totale di 414,4 milioni, senza debiti finanziari con istituti di credito o altri soggetti e un patrimonio netto totale di 293,1 milioni.

Adesso lo sguardo della proprietà di Rocco Commisso si sposta anche sul Viola Park, per il quale c’è un investimento stimato in 117 milioni per la stagione 2023/2024. Buone notizie anche da Mediacom, main sponsor della squadra viola: l’impegno è stato infatti esteso con un accordo annuale da 25 milioni.