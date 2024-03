Fiorentina: niente squalifica per bestemmia a Terracciano, “immagini non danno certezze su blasfemia”

Niente squalifica per bestemmia all’indirizzo del portiere della Fiorentina Pietro Terracciano. Il Procuratore Figc Chiné aveva inviato lunedì una segnalazione per prova televisiva su una possibile blasfemia del numero uno dei viola, il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea si è pronunciato oggi, e dopo aver visionato le immagini ha deciso di non sanzionare il portiere perché le immagini televisive non consentono di avere certezze: “Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (che a causa di un disguido tecnico sulla PEC di questa Segreteria non è stata visualizzata correttamente ma che risulta, come da ricevuta di consegna, pervenuta alle ore 11.11 del 4 marzo 2024) in merito alla condotta del calciatore Pietro Terracciano (Soc. Fiorentina) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 12° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che le immagini televisive non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine all’uso di un’espressione blasfema da parte del calciatore Terracciano; P.Q.M. delibera di non sanzionare il calciatore Pietro Terracciano (Soc. Fiorentina) in ordine alla segnalazione del Procuratore federale”.