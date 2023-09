Fiorentina, Nico Gonzalez assente contro l’Udinese. Domani gli accertamenti

Pesante defezione per la Fiorentina in vista della partita di domenica contro l’Udinese, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Dopo la botta subita tra addome ed anca in Conference League contro il Genk, Nico Gonzalez sarà costretto a saltare la gara contro i friulani. L’attaccante si è presentato al Viola Park ed ha deciso di rinviare di 24 ore tutti gli accertamenti necessari per fare chiarezza sull’entità dell’infortunio. La sua convocazione per Udine, dunque, è assai improbabile e la suo posto nel tridente d’attacco dovrebbe esserci spazio per Christian Kouamé. Il tecnico Vincenzo Italiano, inoltre, spera di poter recuperare Giacomo Bonaventura, che ha saltato la trasferta belga per smaltire una botta al costato rimediata domenica scorsa durante il match con l’Atalanta.