Fiorentina-Milan oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Fiorentina e Milan, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Dopo le difficoltà a cavallo tra gennaio e febbraio, i rossoneri sembrano essere rinati e, tra Champions e campionato, sono reduci da quattro vittorie consecutive, tutte senza subire gol. Ripetersi a Firenze non sarà però facile, visto che la squadra di Italiano è reduce da una rotonda vittoria contro il Verona e, complice il passaggio del turno in Conference League, sta vivendo un momento positivo anche sul piano psicologico. La sfida è in programma sabato 4 marzo alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Diretta su Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio.