Fiorentina, Martinez Quarta: “Sogno la Champions. Questo è un club con tanta storia”

“Voglio continuare a crescere come giocatore e come persona cercando di migliorare sempre. Con la squadra stiamo facendo una grande stagione, dobbiamo continuare così e tenere i piedi per terra senza abbassare l’attenzione. Sarebbe bello portare la Fiorentina in Champions, tutti sogniamo questo ma dobbiamo guardare giorno dopo giorno”. Queste le dichiarazioni del difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta ai canali social del club viola. “Ho fatti cinque gol, credo sia la mia stagione migliore – ha aggiunto il centrale-bomber -. Il mio compito è di difendere e cercare di non far prendere gol alla squadra, ma se posso aggiungere qualche rete realizzata ne sono contento e voglio continuare così. Dalla partita con l’Atalanta ho più libertà di spingermi in avanti e in quella gara ho fatto gol. Il mister è stato bravo a darmi questa libertà. Non mi devo dimenticare però di difendere, mi sento più maturo e meglio fisicamente”.

“Le 100 presenze in viola? Un traguardo molto importante – aggiunge il difensore -, mi fa molto piacere e mi fa essere molto orgoglioso. Indossare questa maglia è bellissimo, questo è un club con tanta storia, tanti argentini hanno giocato qui e per me raggiungere questo obiettivo è molto bello. La mia famiglia si trova benissimo a Firenze, questo per me è molto importante, mi permette di lavorare con più tranquillità”. Belle parole anche per il presidente Rocco Commisso, che “è sempre vicino a noi, tiene tantissimo alla squadra, dobbiamo ringraziarlo tutti per la realizzazione del centro sportivo Viola Park”. E sul rapporto con i tifosi: “Bellissimo, quando vado in giro per la città mi chiedono foto, autografi e per me è molto piacevole. Sono incantato dai nostri tifosi e dal sostegno che ci danno durante la partita”, conclude Martinez Quarta.