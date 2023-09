Fiorentina: lesione al retto femorale per Mina, stop di almeno un mese

“Lesione tra il primo ed il secondo grado della giunzione mio-tendinea del muscolo retto femorale della coscia sinistra”. Questo il referto degli accertamenti effettuati da Yerry Mina dopo l’infortunio subita durante la partita Cile-Colombia. Il centrale della Fiorentina, che ha iniziato il recupero, starà fuori almeno un mese. Per la gara in programma domenica al Franchi con l’Atalanta saranno assenti anche Maxime Lopez, squalificato, e Castrovilli, ai box dopo l’intervento in artroscopia al ginocchio. Torna a disposizione Barak che ha saltato le prime cinque gare stagionali per un’infezione contratta durante le vacanze, mentre resta in dubbio Ikoné che continua a lavorare a parte per i postumi di un problema all’anca rimediato oltre un mese fa in amichevole.