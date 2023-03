Fiorentina-Lecce, Jovic fermato dalla febbre: il serbo non va neanche in panchina

Non arrivano buone notizie per la Fiorentina e per Vincenzo Italiano. Il tecnico viola, infatti, a pochi minuti dall’inizio della sfida del Franchi contro il Lecce valevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023, perde Luka Jovic. L’attaccante serbo non è riuscito a smaltire la febbre e sarà costretto a saltare la sfida contro i giallorossi, non andando neanche in panchina. Al suo posto, dunque, verrà confermato ancora una volta Arthur Cabral, che nelle ultime settimane ha fornito ottime prestazioni e realizzato molti gol tra campionato e Conference League.