Fiorentina-Lecce, D’Aversa: “Entusiasmo dopo la Lazio, ma non presunzione. Dobbiamo ancora conoscerci”

Roberto D’Aversa ha presentato in conferenza stampa Fiorentina-Lecce, match in programma domani alle ore 18:30 e valevole per la seconda giornata di campionato. Dopo la sorprendente vittoria con la Lazio, i salentini vogliono continuare a stupire nella trasferta in casa dei viola. “La vittoria con la Lazio deve darci entusiasmo, ma non presunzione. Affronteremo una squadra forte che è davanti a noi, anche perchè gioca con Italiano in panchina da diverso tempo. La Fiorentina l’abbiamo vista a Genova, gioca uomo su uomo. Noi dobbiamo conoscerci meglio, rispetto i miei giocatori e non ho ancora scelto la formazione.”

Proprio in queste ore continuano ad arrivare novità dal mercato, con il Lecce che ha ingaggiato Oudin: “La sua zona è la trequarti, per il resto lo conoscete meglio voi di me. Il mercato è uguale per tutti, non deve destabilizzarci. Sotto l’aspetto mentale siamo stati bravissimi con la Lazio, dobbiamo restare così.” A livello di singoli, buone notizie anche dall’infermeria: “Banda e Venuti sono convocati, così come Krstovic che in settimana ha lavorato con un preparatore. Ci parlerò e capiremo che minutaggio può avere, ma comunque è convocato.” Infine una battuta su Kaba: “Non capisce la lingua, ma sa giocare a calcio. Non è semplice cambiare nazione e stile di gioco, ma con la Lazio è entrato benissimo. Ovvio che gli altri siano avvantaggiati, ma si sta adeguando anche ai nostri allenamenti.”