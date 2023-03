Fiorentina-Lecce, Baroni: “La squadra ha fatto un’ottima partita, dobbiamo tornare al gol”

Il tecnico del Lecce, Marco Baroni, ha analizzato la sconfitta del sua squadra in trasferta contro la Fiorentina per 1-0: “La squadra era centrata e ha fatto un’ottima prestazione fino al gol subito che ci ha destabilizzato. I ragazzi devono stare tranquilli perché stanno giocando bene. Nel finale ho provato a riprenderla con i cambi ma non è bastato, in questo momento il problema è ritornare al gol (che manca da quattro partite, ndr). Prima avevamo più determinazione sotto porta, le prestazione sono sempre le stesse. Questo è il momento della stagione in cui bisogna fare un passo avanti e giocarsela contro tutti su tutti i campi. Lo stiamo facendo ma paghiamo a caro prezzo ogni piccola disattenzione, ci manca solo il ritorno al gol”.