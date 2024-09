Fiorentina-Lazio, Palladino: “Siamo pronti, ho visto tanti miglioramenti”

“Abbiamo lavorato su tutti gli aspetti, preparato benissimo questa partita e siamo pronti a fare una grande prestazione. Le difficoltà sono quelle di affrontare una squadra che in questo momento è in salute, che viene da un risultato positivo, allenata molto bene da mister Baroni che conosco e che stimo, una squadra che sicuramente ha individualità davanti, che è pericolosa e che però ti può concedere qualcosa dietro”. Lo ha detto l’allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio: “Albert finalmente è pronto, siamo tutti molto felici, in primis il ragazzo che questa settimana è rientrato in gruppo. Ha retto anche bene, viene da un periodo di inattività causa qualche intoppo fisico, ma adesso sta bene, ha lavorato bene, sono molto felice per lui perché è un ragazzo molto applicato, ha portato tanta energia al gruppo quindi non vediamo l’ora di vederlo in campo”.

Sui progressi del gruppo: “È molto utile stare insieme, è stata una settimana intera che equivale quasi ad un mese insieme di lavoro. I ragazzi hanno avuto più modo di fare gruppo, di conoscersi, ed hanno lavorato su tanti aspetti e la cura dei dettagli. Sono contento di questa settimana, con tanti input positivi, ed ho visto tanti miglioramenti per la squadra”. E sulla presenza di Commisso: “Il presidente ha portato tanta energia, tanto carisma, tanta positività soprattutto. Per noi è fondamentale averlo al nostro fianco, chi lo conosce sa il suo entusiasmo e quello che porta”.

Infine, sullo stadio con i lavori in corso: “Il nostro stadio e la nostra curva ci mancano, è un po’ penalizzante giocare senza la curva Fiesole ma i tifosi sono sempre al nostro fianco, sono incredibili, anche a Bergamo hanno cantato dal primo all’ultimo minuto. Sentiamo questa grande vicinanza con loro, questa energia positiva e questo amore che provano per questa maglia, noi dobbiamo dare tutto per essa per regalare gioia ai nostri tifosi. Quale migliore occasione per farlo già da domani”.