Fiorentina-Lazio, Italiano: “Posta in palio alta, sono sicuro ci faremo trovare pronti”

“La posta in palio è troppo alta, dobbiamo rimanere attaccati alle squadre che ci precedono. Quella contro la Lazio sarà una partita troppo importante per noi e dobbiamo cercare di fare il massimo”. Parola di Vincenzo Italiano, che ai microfoni ufficiali del club presenta il posticipo di domani tra la Fiorentina e i biancocelesti. “Abbiamo la possibilità di stare attaccati alle prime posizioni, giochiamo contro una squadra forte, in salute, quindi nella testa dei ragazzi ci deve essere solamente il pensiero di giocare bene, fare molto meglio quello che stiamo facendo perché ultimamente non stiamo riuscendo ad avere continuità, e sono convinto che ci faremo trovare pronti”, prosegue.

“Degli errori nelle ultime gare non ci hanno permesso di ottenere risultati importanti e cambiare questo trend. Abbiamo lavorato molto bene in settimana, cercando di studiare tutto quello che può fare il nostro avversario e mi auguro che domani si possa mettere in pratica quello che abbiamo provato”, dice ancora Italiano, che poi ringrazie le parole di stima da parte del patron Commisso. “Mi fanno un piacere immenso. Il presidente ci fa sentire sempre questa sua vicinanza anche se è molto distante. Siamo tutti compatti, uniti, remiamo tutti dalla stessa parte. Qualche passo falso ci può stare ma siamo sempre lì concentrati per cercare di rimediare, di reagire, e domani daremo il massimo anche per il nostro presidente”, conclude.