Fiorentina, la Conference parte male: il Rapid vince 1-0 a Vienna

La Fiorentina perde al debutto stagionale in Europa. Nel match di andata del playoff di Conference League, i viola cadono 1-0 a Vienna contro il Rapid e saranno chiamati alla rimonta al Franchi nel match di ritorno in programma il 31 agosto. All’8′ il primo squillo è di Nzola, ancora preferito all’argentino Beltran. Al 14′ ci prova Dodò con una conclusione che termina larga. Il Rapid Vienna però è nel vivo del gioco, controllando i ritmi della partita. Al 20′ Hofmann di testa non trova lo specchio della porta, un minuto dopo un cross di Schick attraversa tutta l’area e porta più di un brivido a Terracciano. Al 33′ il Rapid trova il rigore dell’1-0 grazie ad un’ingenuità di Mandragora che trattiene Hofmann, l’arbitro se ne accorge e dal dischetto Grull non sbaglia. Lo svantaggio non scuote i ragazzi di Italiano dal torpore e si va negli spogliatoi sull’1-0 per il Rapid e con i viola avanti nel possesso palla (54%). Una magra consolazione per Italiano che dopo dieci minuti di ripresa cambia subito per dare una scossa. Fuori Brekalo, dentro Sottil. La Fiorentina cambia marcia. Di fatto, i viola impostano un monologo, ma negli ultimi venti metri non c’è la stessa concretezza vista nel primo turno di campionato contro il Genoa. Al 68′ Sottil libera al tiro Biraghi, ma il portiere avversario legge la soluzione centrale. Al 70′ c’è la chance per Infantino. Poi dieci minuti dopo dentro Duncan, Beltran e Ranieri, fuori Mandragora, Nzola e Martinez Quarta. Al 90′ l’occasione per il pareggio la costruiscono i volti nuovi. Beltran serve Infantino che calcia a botta sicura, ma l’estremo difensore del Rapid con la mano nega il gol del pari. Appuntamento al Franchi per l’operazione rimonta e per continuare a sognare la finale di Atene.