Fiorentina, Kayode: “Sogno gli Europei. Devo meritarmi l’azzurro”

“Per me sarebbe un sogno vestire la maglia della Nazionale, magari già per le partite in programma a marzo”. Dopo il gol contro la Lazio, il terzino della Fiorentina, Michael Kayode non vuole fermarsi e sogna anche l’azzurro. Contro i biancocelesti il classe 2004 ha siglato la rete del momentaneo 1-1, prima del vantaggio definitivo di Bonaventura. Un buon momento di forma, che potrebbe non essere passato inosservato a Coverciano. “Adesso penso soltanto alla Fiorentina e ai prossimi impegni – ha proseguito Kayode ai microfoni di Radio Sportiva – perché è fondamentale fare bene con il proprio club per meritarsi poi la chiamata per le amichevoli negli Stati Uniti fra un mese e magari far parte del gruppo che a giugno farà gli Europei. Bello essere in competizione per poter guadagnarsi un posto con giocatori fortissimi”. Su mister Vincenzo Italiano: “Con il mister mi trovo benissimo, mi ha insegnato tante cose per permettermi di integrarmi pian piano nel suo gioco – ha detto l’under 21 azzurro –. Però non mi sarei mai aspettato che mi facesse esordire a Genova alla prima giornata di questo campionato. Gli devo davvero tutto”. Belle parole anche per Dodò, terzino sulla carta titolare ma costretto a fermarsi per un grave infortunio: “Con lui ho un rapporto come tra fratelli, mi ha sempre riempito di consigli, è un grande giocatore, per me è stato fondamentale”. La Fiorentina vuole giocare l’Europa ed è in corsa per la Champions: “Procediamo gara dopo gara, ci aspetta un vero tour de force da qui alle prossime settimane, tra campionato e Conference League, faremo i conti alla fine. Sarebbe fantastico riuscire a portare a Firenze un trofeo”.