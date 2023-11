Fiorentina-Juventus, Rabiot ammonito: sarà squalificato con il Cagliari, ci sarà con l’Inter

Giallo pesante per Adrien Rabiot. Nel corso del primo tempo di Fiorentina-Juventus, posticipo domenicale dell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, il centrocampista bianconero della nazionale francese è stato protagonista di un fallo al limite dell’area che il direttore di gara, il signor Daniele Chiffi della sezione di Padova, ha sanzionato con il cartellino giallo. Rabiot era diffidato e quindi salterà la prossima partita per squalifica: sabato alle ore 18 ci sarà Juventus-Cagliari e Rabiot non potrà scendere in campo. Ma questa ammonizione gli consentirà di esserci per il big match Juventus-Inter, in programma domenica 26 novembre alle ore 20:45.