Fiorentina, Joe Barone: “Siamo giustamente in Conference. Noi rispettiamo le regole”

“Giocare ancora in Europa è una bellissima cosa, siamo super contenti. Siamo giustamente in Conference. Abbiamo sempre seguito tutte le regole. Siamo una società gestita bene, merito di Rocco (Commisso ndr) che ha l’abilità e la liquidità per gestire la società come è gestita oggi”. Lo ha detto il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, intervenendo ai canali ufficiali del club viola e toccando anche il tema del ripescaggio in Conference League, dopo l’esclusione della Juventus. E sul mercato: “Abbiamo un’area scouting molto importante. Abbiamo idee chiare sui giocatori che vogliamo prendere. Su Gino Infatino ci abbiamo lavorato per quasi un mese. Abbiamo preso un giovane importante e siamo convinti di lui. Abbiamo mandato Burdisso in Argentina più volte per visionare Infantino ed altri giocatori“.