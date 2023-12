Fiorentina, Joe Barone: “Elezioni governatore Toscana? Votate e non cambierà nulla. Ci penso io”

“So che ci saranno le elezioni a breve e allora votate, votate… Votate il vostro governatore e non cambierà nulla. Io sono qui per cambiare le cose”. Lo ha detto Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, nel ‘bar ‘Maglie Viola’ del Viola Park, diffuse attraverso un video pubblicato dalla pagina social ‘ViolaFun’, così come riporta l’Ansa: “Noi non vogliamo andare via da Firenze. Qualcuno ci costringe a portare la squadra fuori e questo è un danno per la città, i tifosi, soprattutto il movimento viola. Quanto fatto con il Viola Park eravamo disposti a farlo anche con lo stadio. Questo centro sportivo non è un plastico, è realtà. Non abbiamo mai fatto plastici. E il nostro obiettivo è proteggere la Fiorentina che è una cosa unica, uno stile di vita”.

E sullo stadio da trovare mentre il Franchi sarà in ristrutturazione: “La Fiorentina non è un giocattolo della politica, ma nemmeno di Rocco Commisso o del sottoscritto. Non è il giocattolo di nessuno. Quando parlerò in diretta sarò molto duro, perché il mese di luglio non è lontano. Se la Fiorentina andrà a giocare a Cesena o a Modena sarà un enorme danno per il club. Noi eravamo pronti a mettere 300 milioni per costruire lo stadio e siamo stati bloccati. Siamo ancora disposti a parlare, siamo gente seria”.