Fiorentina, Italiano recupera Terzic. Ma Jovic resta in dubbio in vista dell’Inter

Seduta di allenamento pomeridiana per la Fiorentina che, in vista della sfida della ventottesima giornata di Serie A contro l’Inter, ha lavorato sul campo dell’Artemio Franchi. Mister Vincenzo Italiano ha pienamente recuperato il terzino Aleksa Terzic, ma ancora non sa se potrà contare su Luka Jovic, che resta in dubbio per la partita di sabato sera. L’attaccante serbo sta risolvendo l’infezione virale accusata nei giorni scorsi, ma dovrà effettuare ancora allenamenti individuali. In gruppo i quattro reduci dagli impegni con le nazionali, Amrabat, Barak, Milenkovic e Gonzalez, mentre Kouamè è rimasto a lavorare questo pomeriggio al centro sportivo ‘Davide Astori’. Nella giornata di domani Italiano presenterà la gara contro i nerazzurri rilasciando delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club viola.