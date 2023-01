Fiorentina, Italiano: “Col Torino è sempre una sfida insidiosa. Mercato? Dobbiamo conviverci”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola alla vigilia della sfida contro il Torino: “Contro i granata sono sempre gare insidiose, Juric ormai è una garanzia, giocano bene e propongono un calcio aggressivo. Conosciamo però i loro pregi e difetti, cercheremo di fare quello che abbiamo sempre fatto. Proveremo a sfruttare al massimo le nostre qualità per ottenere tre punti utili per la posizione in classifica”. Sul mercato ha affermato: “Attualmente non ci sono situazioni che possono distrarre i ragazzi in campo, stanno pensando tutti al campionato e poi bisogna conviverci”. Su Nico Gonzalez ha concluso: “Se può giocare da centravanti come titolare? Ha le caratteristiche per farlo ma adesso il primo pensiero su di lui è quello di fargli recuperare la forma, non è ancora pronto per partire dall’inizio”.