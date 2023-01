Spezia-Roma, Zaniolo non si è reso disponibile. Ancora nessuna offerta al club

Nicolò Zaniolo non si è reso disponibile per la trasferta della Roma contro lo Spezia in occasione della diciannovesima giornata di Serie A. Dietro la mancata convocazione del giocatore non c’è quindi un trasferimento imminente: al momento infatti non risultano esserci offerte concrete sul tavolo del club giallorosso. Nel match del Picco Josè Mourinho dovrà fare a meno dell’attaccante azzurro. Da valutare Lorenzo Pellegrini, che ha giocato 75′ contro la Fiorentina senza essere al top della forma, ma il capitano vuole esserci, a maggior ragione in un momento così delicato.