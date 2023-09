Fiorentina, infortunio per Yerry Mina con la Colombia: ha lasciato il campo in lacrime

Pessime notizie per la Fiorentina, che rischia di perdere per infortunio Yerry Mina. Il difensore sudamericano, arrivato in estate da svincolato, non ha ancora esordito in Serie A e c’è il rischio che il suo debutto slitti ulteriormente. In occasione della sfida tra Colombia e Cile, valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026, si è infatti accasciato a terra dopo uno scatto, toccandosi la gamba sinistra. Immediatamente soccorso dallo staff medico, non ha potuto proseguire la partita ed ha addirittura lasciato il campo in lacrime. Una reazione che non lascia ben sperare, anche se ovviamente bisognerà aspettare gli esami per avere un quadro più completo della situazione.