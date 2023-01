Fiorentina, infortunio Cabral: attesa per accertamenti, Jovic e Gollini verso il rientro

Arthur Cabral sarà sottoposto nelle prossime ore agli accertamenti per verificare l’infortunio alla caviglia subito dall’attaccante nel match contro il Sassuolo. La Fiorentina intanto continua a lavorare verso il match di Coppa Italia contro la Sampdoria in programma giovedì, quando Vincenzo Italiano dovrebbe ritrovare a disposizione Jovic e Gollini oltre a un Amrabat a pieno regime dopo le fatiche del Mondiale. Si va anche verso il recupero di Mandragora, vittima di un affaticamento il 30 dicembre nell’amichevole con la Primavera. Da verificare invece le condizioni di Terracciano, che a causa di uno scontro di gioco nel match di sabato ha subito una doppia sutura per delle ferite riportate. Per quanto riguarda Cabral sembra comunque probabile uno stop di qualche giorno, difficile che sia a disposizione anche contro la Roma nel prossimo turno di campionato.