Fiorentina, Giani: “Complimenti a Commisso e Barone, abbiamo il centro sportivo migliore d’Italia”

La Fiorentina in mano agli arabi? “Commisso ci mette tanto impegno e in questo momento noi dobbiamo fare i complimenti a lui e a Joe Barone, hanno fatto un centro sportivo che è il migliore d’Italia”. Lo ha detto in un comunicato il presidente della Toscana Eugenio Giani, intervenuto su Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora, commentando l’ipotesi circolata con la trasmissione Report.