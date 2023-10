Fiorentina, Duncan: “Presto per parlare di Champions League, contro l’Empoli non sarà facile”

“Non so se la Fiorentina sarà il mio punto di arrivo ma è una società che mi ha dato tantissimo, ho comprato una casa a Firenze e nella mia testa, anche dopo il calcio, ho intenzione di vivere qui. Il mio compito adesso è andare in campo, fare ciò che posso e poi starà alla società capire se è opportuno allungare il mio contratto o meno. Io non ci sto pensando”. Queste le parole del centrocampista della Fiorentina Duncan. “La partita contro l’Empoli sarà difficile. Ci hanno messo in gran difficoltà negli ultimi tre anni, lunedì sarà una gara molto difficile. E’ ancora molto presto per parlare di Champions League. Contro il Napoli è stata una partita bellissima. Negli ultimi anni facciamo sempre bene a Napoli. Quest’anno sto trovando un po’ di continuità che mi mancava in passato. Sono arrivato agli allenamenti con un’altra testa e un’altra serenità.

Duncan ha chiuso soffermandosi sul suo addio alla nazionale ghanese: “Ci ho messo anni per prendere questa decisione, la mia famiglia ha fatto fatica ad accettarlo perché per loro avevo ancora tanto da dare, ma io penso che un giocatore vada sempre rispettato perché siamo noi i protagonisti. Sto passando il momento più bello della mia vita perché penso solo alla Fiorentina e alla mia famiglia”.