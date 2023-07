Fiorentina, domani primo giorno di ritiro: in programma test medici e fisici

Inizierà domani la stagione della Fiorentina di Vincenzo Italiano. La formazione viola al primo giorno di ritiro, verrà sottoposta a test medici e fisici, con in programma due allenamenti al giorno (alle 9 e alle 18.30) e nella prima fase tutto sarà svolto a porte chiuse. La società viola comunicherà in seguito se sarà possibile assistere per i tifosi alle prime amichevoli della stagione al Viola Park: prima in programma sabato alle 20 al contro la Primavera, giovedì 20 alle ore 20 e domenica 23 luglio contro il Catanzaro.

Per quanto riguarda il mercato novità su Parisi, il difensore dell’Empoli sembrerebbe sempre più vicino al club gigliato: ci sarebbe un accordo tra i due club sulla base di 10 milioni di euro più uno di bonus. Nelle prossime ore il giocatore potrebbe arrivare a Firenze per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con la Fiorentina.