Fiorentina, Commisso: “Ricominciamo da Italiano, stagione positiva. Gli altri fanno debiti, Rocco mette cash”

”Ieri ho visto Italiano, ricominciamo con lui”. Lo ha ufficializzato Rocco Commisso oggi nel corso della conferenza stampa allo stadio Franchi. ‘‘Il nostro allenatore non ha mai detto a me o ai dirigenti di voler andare via – ha aggiunto il presidente della Fiorentina – Certe voci sono state solo stupidaggini, la Fiorentina riparte con lui. L’unica garanzia è che sarà pagato – ha detto sorridendo – Battute a parte, abbiamo parlato del futuro, di chi sarà ceduto, chi dobbiamo prendere, per cercare di fare la cosa migliore per la squadra e per la società. Lui ha la possibilità di fare la storia qui, sarebbe bello se rimanesse per molti anni”.

“Per me la stagione della Fiorentina è stata molto positiva, per certi aspetti eccellente, pur avendo perso le due finali – ha proseguito il numero uno viola – Abbiamo fatto un grandissimo percorso e alla fine sia con l’Inter che con gli ‘animali’ del West Ham abbiamo perso. Quale altra squadra oltre all’Inter ha fatto questo percorso? Gli altri fanno debiti, ma Rocco mette cash. Cercheremo sempre di migliorare la squadra, nei limiti del possibile. Ogni anno mettiamo 35 milioni cash. Abbiamo venduto Chiesa e Vlahovic: siamo in una buona posizione a livello finanziario grazie alle cessioni. A marzo l’indice di liquidità era di 1,25, con la soglia minima fissata a 1,6″.

Poi sulle eccessive critiche: “La stragrande maggioranza di voi giornalisti è onesta, però ci sono certuni che fino ad oggi stanno continuando a cercare di distruggere la società. In una radio sento certe cose. Tutto merito di Italiano, la società fa schifo. Ma Italiano chi l’ha preso? Come funziona la loro testa? È una cosa continua. C’è una bella canzone, di Gigliola Cinquetti nel ’72, e diceva ‘Qui comando io’. Al Viola Park comanda Rocco e non tutti potranno entrare. Se non si registrano certe situazioni, qualcuno non potrà entrare. Io rispetto il vostro lavoro, ma se c’è chi parla male ogni giorno io devo difendere la società e chi ci lavora”.