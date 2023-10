Fiorentina, Commisso: “Obiettivo fare meglio dell’anno scorso”

“Sarebbe bello ogni anno fare meglio e noi siamo tutti uniti verso un obiettivo che è fare meglio dell’anno scorso”. Queste le parole di Rocco Commisso, che ha fatto un punto sugli obiettivi della stagione della sua Fiorentina, al momento al quarto posto in Serie A, a 4 punti dal Milan in vetta. “Vincere la Conference League? Ci sono tante squadre. Sono rimasto molto deluso che abbiamo fatto due finali dopo 60 anni e non ne abbiamo vinta nemmeno una. Vediamo se sarà possibile vincere qualcosa”. Il patron viola si è soffermato sulla costruzione del Viola Park: “Abbiamo cominciato con 60 milioni di euro e siamo arrivati quasi al doppio ma ora si vede cosa è stato fatto con quei soldi: ci sono 12 campi, padiglioni a non finire e sono molto orgoglioso del fatto che anche la squadra femminile possa allenarsi qui“.