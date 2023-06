Fiorentina, Commisso ne ha per tutti: “Avete letto cosa ha scritto il New York Times su Zhang?”. E su Cairo…

“Avete visto cos’hanno scritto di Zhang sulla Gazzetta? È lo stesso che mi dava del mafioso. Mentre il giorno prima il New York Times aveva scritto un articolo bruttissimo sulla situazione dell’Inter”. A dirlo è il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, nel corso della conferenza stampa di fine anno. Il numero uno viola né ha anche per il presidente del Torino, Urbano Cairo: “Perché qui mi chiamano mafioso e in America nessuno? E dico che anche voi avete colpe, non vi siete ribellati né avete difeso il presidente della Fiorentina. Io rispetto il Torino ma non il suo presidente”.